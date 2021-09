Na Kanárskych ostrovoch vybuchla sopka: Úrady začali s evakuáciou obyvateľov

Podľa televízie RTVE zo sopky na ostrove La Palma stúpa stĺp bieleho a čierneho dymu. Úrady začali s evakuáciou niekoľkých desiatok ľudí, ktorí majú problémy s pohybom. Aktivity sopky od minulého týždňa sprevádza tisícky otrasov. Geológovia dnes dopoludnia zaznamenali zatiaľ najsilnejší z nich s intenzitou 4,2 stupňa. Podľa odborníkov sa počet a sila otrasov môže v najbližších dňoch ešte zvýšiť.

#UPDATE The Cumbre Vieja volcano on La Palma in Spain's Canary Islands erupted on Sunday after days of increased seismic activity, authorities say pic.twitter.com/S7Z7DSEpok