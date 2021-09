V Amsterdame odhalili unikátny pamätník obetí holokaustu: Obyvatelia ho nechceli z jedného dôvodu

Na slávnostnom akte sa osobne zúčastnil holandský kráľ Viliam-Alexander, informovala tlačová agentúra DPA. Pamätník navrhol poľsko-americký architekt židovského pôvodu Daniel Libeskind a jeho vznik inicioval Holandský výbor Auschwitzu (Nederlands Auschwitz Comité). Ide o prvý pamätník, ktorý obsahuje mená všetkých 102.000 holandských Židov, Sintov a Rómov, ktorých v druhej svetovej vojne zavraždili nacisti.

Jacques Grishaver vocht vijftien jaar voor het Nationaal #Holocaust @Namenmonument in #Amsterdam: Morgen zal het eindelijk worden onthuld, niet in het #Wertheimpark waar het eerst gepland was, maar in het Weesperplantsoen https://t.co/wCRGaWCrqo