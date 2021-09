Lisa (40) si myslela, že je na dieťa už stará: Tri dni pred svadbou sa jej obrátil život hore nohami

Byť matkou bol jej sen a práve pár dní pred svadbou sa stalo niečo, z čoho sa spamätáva dodnes.

Ako informuje portál The Sun, 40-ročná žena menom Lisa sa už pomaly začala pripravovať na to, že vlastného dieťatka sa pravdepodobne nikdy nedočká. Raz si však uvedomila, že dva razy po sebe jej vynechala menštruácia, no tehotenský test jej ukázal negatívny výsledok, a preto sa domnievala, že sa nachádza v perimenopauze.

Keďže jej ale menštruácia neprišla ani po štyroch mesiacoch, spravila si ďalšie dva testy, z ktorého jeden mal nejasný výsledok a druhý bol opäť negatívny. Pre Lisu nastal preto obrovský šok, keď sa tri dni pred svadbou zobudila v posteli celá od vlastnej krvi. „Keď som vošla do kúpeľne a zbadala som, koľko veľa krvi tam bolo, povedala som si, že to je mnoho, že to nie je normálne,“ priblížila Lisa, ktorú jej partner Jason odviezol okamžite do nemocnice.

Lekári predpokladali, že potratila, no v skutočnosti jej praskla placenta, ktorá sa predčasne oddelila od maternice, čo u nej spôsobilo takéto silné krvácanie. „Museli sa pozrieť na monitor, aby zistili, ako staré je dieťa. Hádali, že 28 či 30 týždňov,“ uviedla. Keďže by dieťatko čoskoro nemalo prívod krvi, muselo ísť okamžite aj napriek tomu von cisárskym rezom.

Našťastie všetko dobre dopadlo a Lisa sa dočkala svojho prvého potomka, ktorého si v nemocnici nechali na jednotke intenzívnej starostlivosti dovtedy, dokým sa mu poriadne nevyvinuli pľúca. „Keď sa zobudíte o piatej ráno a oznámia vám, že budete otcom, pričom ste išli spať s tým, že otcom nebudete, je to celkom šok,“ priznal jej partner Jason, ktorý má spolu s Lisou z tohto nečakaného prírastku obrovskú radosť.