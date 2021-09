Bývalý zločinec začal biznis, ktorý nemá obdobu: Ľuďom pomáha odventilovať sa nevšedným spôsobom!

Bývalý fínsky väzeň, ktorý si za mrežami odpykal 20 rokov za dvojnásobnú vraždu, prevádzkuje miesto, kde si ľudia vybavení baseballovou pálkou môžu beztrestne vyliať zlosť na bežných veciach.

Za dva mesiace, čo "centrum hnevu" funguje, si jeho majiteľ vraj na nedostatok záujemcov nemôže sťažovať. "Ešte pred šiestimi mesiacmi som bol vo väzení a hovoril som si, že také miesto by pre mňa, keď som bol mladší, bolo dobré," cituje agentúra AFP 44-ročného Janneho Raninena, ktorý sa zaplietol s gangmi už v čase, keď vyrastal na chudobnom predmestí Štokholmu. Myslel si, že bude dobré otvoriť také miesto, aby ľudia mali kde "upustiť paru" a nerobili "hlúposti" rovnako ako on zamlada.

Raninen sa tiež pravidelne stretáva s mladými a varuje ich pred nebezpečenstvom, aké so sebou nesie zapojenie sa do niektorého z gangov. "Je to jeden zo spôsobov, ako splácam dlhy spoločnosti," vysvetľuje niekdajší zločinec. Centrum hnevu považuje za ďalší spôsob, ako byť užitočný. A to nielen finančne vďaka daniam, ktoré odvádza, ale aj vďaka tomu, že ľudia na tomto mieste zažívajú úľavu.

Vraj si ho obľúbili najmä ženy, ktoré sa potrebujú zbaviť hnevu nahromadené za pandémie covidu-19. "Cítim sa fantasticky, úplne vás to pohltí," pochvaľuje si Sanna Sulinová, ktorá si pri príležitosti svojich päťdesiatych narodenín prišla vyliať zlosť na starých tlačiarňach, vysávaču a porcelánovom riade. "My ženy sme zvyknuté sa správať správne, ovládať sa," hovorí. Raninen dodáva, že štyri pätiny zákazníkov, ktorí sa k nemu chodí vyzúriť, sú ženy medzi 25 a 45 rokmi.

Hoci sa Fínsko teší povesti krajiny s rovnosťou žien a mužov, Raninen pripúšťa, že "agresivita na strane žien je tabu, nie je im umožnené upustiť paru".