Svokrovci, ktorí sa neštítia ničoho: Naozaj toto dokázali spraviť ich neveste?!

Nájsť si partnera, ktorého rodičia vás neznášajú a ani sa tým netaja, nie je nič príjemné. Títo svokrovci však odpor k neveste posunuli na vyššiu úroveň.

Ako píše portál The Sun, nemenovaný muž sa podelil na sociálnej sieti Reddit o príbeh, ktorý sa mu odohral. Priznal, že jeho rodičia nemajú radi jeho ženu až natoľko, že boli skalopevne presvedčení, že mu bola neverná a dieťa, ktoré porodila, s ním nie je pokrvne príbuzné. Túto domnienku sa preto rozhodli overiť tak, že svojmu vnúčikovi tajne urobili DNA test bez toho, aby to vedel čo i len jeden z jeho rodičov.

Muž na sociálnej sieti prezradil, že jeho mama a otec nemali jeho novú priateľku Sonyu radi už od prvej chvíle, čo ju zbadali a netajili sa tým, že s ich vzťahom v žiadnom prípade nesúhlasia. Keď Sonyu požiadal o ruku, obaja rodičia zostali zhrození a páru odmietli dať aj obyčajné požehnanie. Zamilovaná dvojica sa preto sobášila len v prítomnosti ženíchovho brata a najlepšej priateľky nevesty. O dva roky neskôr manželia privítali na svet prvého potomka, čo jeho rodičia spracovali len ťažko.

Keďže však nevestu nemali v láske, videli v tom len ďalšiu možnosť na jej očiernenie. „Jedného dňa, keď sa otec a mama hrali s Garrethom, mama povedala niečo v zmysle, že: ‚Nie si to najzlatšie dieťa vôbec? Som taká rada, že môžem potvrdiť, že si skutočne môj vnuk',“ napísal na sociálnej sieti s tým, že sa mu mama po dlhom mlčaní rozhodla priznať s tým, že jeho synovi spravili bez ich vedomia DNA test aby si potvrdili, že naozaj ide o jeho potomka.

„Moja mama sa veľmi ospravedlnila a povedala, že to spravila preto, lebo neveria mojej manželke a že náš syn nevyzerá ako ja,“ uviedol na sieti Reddit. Po tom, čo po incidente vyhodil vlastných rodičov z domu, odhodlával sa dva týždne, kým to povie svojej manželke. „Začala plakať a to mi zlomilo srdce. Viem, ako veľmi sa snažila získať súhlas mojich rodičov a to, čo som jej povedal, bola ako facka do tváre,“ napísal a dodal, že jeho rodičov pri prvom telefonáte odbil s tým, že u nich nie sú vítaní.