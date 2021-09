Historický okamih: Prvá civilná posádka lode Crew Dragon sa úspešne vrátila z vesmíru

V Atlantickom oceáne pri pobreží amerického štátu Florida pristála po troch dňoch strávených na obežnej dráhe okolo Zeme štvorčlenná civilná posádka lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX podnikateľa Elona Muska.

Ich kapsula SpaceX sa spustila padákom do oceánu tesne pred západom slnka v 1:08 SELČ neďaleko miesta, kde ich let o tri dni skôr začal. Informujú o tom svetové tlačové agentúry. Je to prvá úplne amatérska posádka, ktorá obletela Zem bez profesionálneho astronauta.

Loď Crew Dragon sa pohybovala rýchlosťou 27 360 kilometrov za hodinu a planétu bola schopná obehnúť každých 90 minút. Dostala sa až do výšky 580 kilometrov nad Zemou, takže bola ešte vyššie než Medzinárodná vesmírna stanica (ISS).

Posádku tvoril miliardár Jared Issacman, ktorý za celý let zaplatil a bol zároveň veliteľom. Zvyšní traja členovia - Hayley Arceneaux, Sian Proctor a Chris Sembroski – boli vybratí v súťaži. Nasledoval šesťmesačný intenzívny tréning a až po jeho dokončení ich čakal let. Vyštartovali v stredu večer z Floridy. Do riadenia zasahovať nemuseli – celý let mali na starosti počítače.

"Vaša misia ukázala svetu, že vesmír je pre nás všetkých," uviedol kontrolný vysielač SpaceX. "Bola to pre nás sakra jazda ... práve začíname," odpovedal mu Isaacman, ktorý tým chcel naznačiť, že v budúcnosti sa takto do vesmíru pozrie viac ľudí.