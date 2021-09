Sexuálny experiment s katastrofálnym výsledkom: Chlapi, toto doma rozhodne neskúšajte!

Tak na toto nikdy v živote nezabudne. Tínedžer si chcel zmerať dĺžku svojho penisu, dopadlo to katastrofálne. Keby vedel, čo ho čaká, dvakrát by si to rozmyslel.

Ako uvádza portál Metro, tínedžer, ktorého meno nebolo zverejnené, sa lekárom priznal, že zo „sexuálnej zvedavosti“ si chcel zmerať dĺžku svojho penisu. Avšak namiesto toho, aby použil pravítko, siahol po niečom úplne inom. Mladík si svoju mužnosť meral USB káblom. Tínedžer si vložil dovnútra už zauzlený kábel, ktorý sa mu tam zasekol, pričom oba konce zostali visieť von z jeho penisu. Tento 15-ročný mladík z Londýna sa niekoľkokrát pokúsil odstrániť si ho sám, ale v dôsledku toho prišiel o množstvo krvi. Urgentne potreboval pomoc lekárov. Fatálna chyba pred sexom: Mladík namiesto kondómu použil silné lepidlo! Mučivá smrť sa podarilo uzol vytiahnuť cez vzniknutý rez a potom ho odstrihnúť od zvyšku kábla. Akonáhle bol uzol odstránený, zvyšné dva kusy kábla už jednoducho vytiahli cez penis. Na pohotovosti sa mu rovnako pokúšali kábel odstrániť manuálne, avšak ich snaha bola márna. V snahe odstrániť kábel chirurgovia pozdĺžne prerezali jeho sval nazývaný bulbospongiosus, čo je oblasť medzi genitáliami a konečníkom. Lekárom z University College Hospital LondonAkonáhle bol uzol odstránený, zvyšné dva kusy kábla už jednoducho vytiahli cez penis. 15-ročný tínedžer neutrpel žiadne vážnejšie zranenia a na druhý deň bol prepustený domov. Napriek tomu, že podobné prípady sú pomerne vzácne, lekári varujú aj ostatných mladých mužov, aby sa podobným praktikám vyvarovali. Rovnako upozorňujú, že akékoľvek nástroje, ktoré využívajú pri sexuálnej aktivite, je potrebné pravidelne dezinfikovať a využívať lubrikanty špeciálne navrhnuté pre citlivé oblasti. Správa, z ktorej sa muži zhrozia: Aj takýto intímny problém vám môže spôsobiť dlhodobý covid!