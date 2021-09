Otec počítačov Sinclair († 81) dal svetu prvú vreckovú kalkulačku: S jedným vynálezom však pohorel

Vďačíme mu za veľa! Britský vynálezca a priekopník výpočtovej techniky Clive Sinclair († 81) prehral svoj viac ako desaťročný boj s rakovinou. Jeho geniálne vynálezy nám však dodnes uľahčujú život.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Najväčší britský vedátor. Presne takú prezývku si právom vyslúžil vynálezca Clive Sinclair. Sám sa na veci pozeral rovnakým pohľadom ako spoluzakladateľ spoločnosti Apple Steve Jobs († 56), podľa ktorého bol dizajn produktu základ všetkého. No Sinclair jednoducho miloval techniku a vymýšľanie nových nápadov.

„Bolo to preňho vzrušujúce dobrodružstvo, bola to jeho vášeň,“ uviedla jeho dcéra Belinda. K jeho prvým výrobkom patrili miniatúrny rozhlasový prijímač či mini televízor. Prvý revolučný pokrok zaznamenal so svojou vôbec prvou vreckovou elektronickou kalkulačkou z roku 1972.

Úspech s počítačmi

To mu však nestačilo, a tak sa vrhol do sveta domácich počítačov. Prvým z nich bol osobný počítač s názvom ZX80 z roku 1980. Za dostupnú cenu pod sto libier prispel k rozvoju domácich počítačov nielen v Británii, ale aj inde vo svete, vrátane vtedajšieho Česko-Slovenska. Vďaka tomuto úspechu jeho spoločnosť Sinclair Research predala ako prvá celosvetovo viac než milión počítačov. Na úspech nadviazal o dva roky neskôr svojím počítačom ZX Spect­rum, z ktorého predal viac ako 5 miliónov kusov.

Fanúšikov tešilo najmä jeho farebné zobrazovanie. Hoci jeho počítače zmenili mnohým život, on sám sa priznal, že ich nepoužíval, pretože sa nerád rozptyľoval. Nie však všetky jeho výtvory sa tešili veľkému úspechu. Hoci jeho trojkolky Sinclair C5 na baterky z roku 1985 možno považovať za revolučné v rámci ekologickej dopravy, predalo sa ich len 20-tisíc kusov. Zákazníkov odrádzala cena, nízka rýchlosť a neschopnosť zdolávať kopce.

ZX spectrum

Domáci 8-bitový počítač

Uvedený na trh v roku 1982

Predané kusy: 5 miliónov

Cena: 125 libier, dnešných 530 eur

Sinclair Executive

Prvá vrecková kalkulačka na svete

Uvedená na trh v roku 1972

Cena: 79,95 libry, dnešných 1 260 eur

Sinclair C5