Voľby v Rusku trvajú až tri dni: Aký signál vyšle ich výsledok Putinovi?

V Rusku sa v piatok začali voľby do Štátnej dumy, teda dolnej komory parlamentu.

Hlasovanie potrvá tri dni, pričom sa očakáva jasné víťazstvo vládnej strany Jednotné Rusko, spojenej s prezidentom Vladimirom Putinom (68).

O 450 miest v Štátnej dume sa uchádza 14 politických strán. Na zisk mandátu potrebujú prekonať 5-percentnú hranicu hlasov. Šancu uspieť tak má len päť z nich. Na kandidatúre sú komunisti aj nacionalistická Liberálnodemokratická strana Ruska pod vedením Vladimira Žirinovského.

Svoje miesto chce získať aj strana Spravodlivé Rusko, ktorá je spájaná s Putinom, či vlani založená krajne pravicová strana Noví ľudia. Voľby rozložila komisia do 3 dní pre pandémiu koronavírusu, aby znížili počet ľudí vo volebných miestnostiach. Do nich by malo prísť približne 108 miliónov Rusov a ďalšie 2 milióny voličov zo zahraničia. Voľby majú taktiež preukázať náladu pred prezidentskými voľbami v roku 2024. Putin sa nevyjadril, či sa bude usilovať o znovuzvolenie.