Oceán vyplavil fľašu s 37 rokov starým odkazom: Bola na ňom naliehavá prosba!

Tichý oceán vyplavil na Havaji fľašu s odkazom, ktorú pred 37 rokmi vhodili do mora študenti japonskej strednej školy v rámci vedeckého experimentu.

Cieľom pokusu bolo monitorovanie oceánskych prúdov, uviedol v piatok server The Guardian. V rokoch 1984 a 1985 školáci hodili do oceánu v blízkosti Tokia 750 fliaš. Od tej doby sa ich niekoľko našlo na 17 miestach planéty - napríklad na japonskom ostrove Okinawa, v Číne, na Filipínach alebo na západnom pobreží USA. Doteraz poslednú vyplavenú fľašu našla v júni deväťročná Abbie Graham na pláži jedného z ostrovov Havaja - amerického štátu, ktorý sa nachádza zhruba 6000 kilometrov od Japonska.

Odkaz v japončine, angličtine a portugalčine vysvetľoval, že sa jedná o súčasť vedeckého projektu študentov japonskej strednej školy z prefektúry Čiba. Nálezcu prosil, aby vzdelávaciu inštitúciu kontaktoval s detailmi o náleze ako je dátum alebo miesto vyplavenia fľaše. Abbie priložené kontaktné formuláre na začiatku septembra poslala späť do školy a priložila aj namaľovaný obrázok, ktorý ju zobrazoval so sestrou pri jedení sushi, píše The Guardian.

"Vyvolalo to vo mne veľa nostalgických spomienok na dobu, kedy som študovala na strednej škole. Som veľmi vďačná dievčine, ktorá našla fľašu, aj mojej starej strednej škole, ktorá zorganizovala tento projekt," reagovala podľa denníka The Times päťdesiatštyriročná Majumi Kandao, ktorá sa v roku 1984 zúčastnila experimentu. Od posledného nálezu jednej zo školských fliaš pritom uplynulo takmer 20 rokov. Doteraz poslednú fľašu, o ktorej sa vie, vydalo more v roku 2002 a našla sa na pobreží japonskej prefektúry Kagošima.