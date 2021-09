Podarí sa im stabilizovať politickú scénu v Srbsku? Misia europarlamentu má jasný cieľ

Mediátori z Európskeho parlamentu (EP) sa od štvrtku do soboty (16.-18.9.) v Belehrade pokúšajú dospieť k ďalšiemu pokroku v rámci medzistraníckeho dialógu, ktorý má stabilizovať politickú scénu v Srbsku.

Pre TASR to uviedol slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU), ktorý je členom misie EP. Bilčík ako stály spravodajca EP pre Srbsko začiatkom júla viedol prvú delegáciu zákonodarného zboru EÚ zameranú na oživenie medzistraníckeho dialógu, s cieľom zlepšiť podmienky pre politickú súťaž v krajine a ukončiť volebný bojkot srbskej opozície.

Vladimíra Bilčíka počas návštevy v Belehrade sprevádza aj bývalý šéf slovenskej diplomacie a niekdajší europoslanec so špecializáciou na Balkán Eduard Kukan. Prebiehajúca druhá misia má za cieľ uskutočniť rokovania so všetkými relevantnými aktérmi v Srbsku, tak členmi opozície ako aj parlamentných strán. V júli sa to podarilo, čo vtedy ocenil aj srbský prezident Aleksandar Vučič.

"Pokračujeme v medzistraníckom dialógu. Zastupujem Európsky parlament a cieľom je viesť dialóg medzi srbskými politickými stranami. Tento dialóg je dôležitý pre nastavenie jasných a férových volebných pravidiel pre politické strany v najbližších parlamentných voľbách," vysvetlil Bilčík.

Parlamentné voľby v Srbsku by sa mali konať na jar 2022. Stabilizácia politického života v Srbsku je pre Brusel jednou z podmienok, aby Srbsko mohlo pokračovať vo svojom eurointegračnom úsilí.

"Ako mediátori prichádzame do Belehradu s návrhmi konkrétnych krokov, a budeme sa snažiť dospieť ku konečnej dohode tak, aby sa podmienky začali meniť čo najskôr, keďže voľby očakávame už v apríli budúceho roka, no konečná dohoda a jej napĺňanie bude v rukách srbských politikov," uviedol Bilčík.