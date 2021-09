Táto žena miluje Vianoce: Ešte je len september a jej dom už zdobí 5 000 vianočných svetielok!

Je september. Do Vianoc zostáva viac než 90 dní, ale skutočnú milovníčku tohto sviatku to neodradilo! Už teraz má slušnú vianočnú výzdobu pozostávajúcu z približne 5 000 vianočných svetielok, dvoch obrovských Santa Clausov, stromčeka, soba, snehuliaka a ďalších typických symbolov vianočných sviatkov. Na dekorácie minula viac než 1 000 libier (približne 1 173 eur), avšak za radosť jej detí a susedov to určite stálo.