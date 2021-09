Darček, z ktorého by spadol každý muž na zadok? Čo pripravuje kráska partnerovi, sa len tak nevidí

Darček, o akom sníva každý muž? Modelka Bonnie Locket prišla so špeciálnym nápadom, čo dať pod stromček svojmu partnerovi, s ktorým tvorí pár už 10 rokov, informuje portál Daily Star.

A keďže, ako sama vraví, má už všetko, čo potrebuje, rozhodla sa trochu zapojiť fantáziu. Žiadna peňaženka, voňavka či ponožky, ale trojka s inou ženou! „Veľa ráz sme sa o tom rozprávali, alevysvetľuje Bonnie, ktorá už dokonca našla aj vhodnú kandidátku.

„Keď som bola vonku s priateľmi, stretla som dievča, ktoré by bolo pre môj darček úplne perfektné. Bavili sme sa o tom opité, vymenili sme si čísla, ale odvtedy sme to prebrali aj triezve. Keďže nežije príliš ďaleko, zorganizovala som to tak, že príde deň pred Štedrým večerom. Vždy som bola názoru, že ženy sú krásne. Pre Brada to bude oveľa väčší zážitok, ako pre akéhokoľvek iného muža,“ poznamenala sexica, ktorú na instagrame sleduje viac ako 930-tisíc sledovateľov. Tých odmeňuje svojimi šteklivými zábermi.

Svojich fanúšikov na TikToku však uistila, že hoci nie je žiarlivá, stanoví určité pravidlá. „Bude to jednorazová vec. Obaja prežijeme svoju fantáziu, ale to je všetko. Stane sa to len raz.“

Modelka plánuje rezervovať izbu v 5-hviezdičkovom hoteli, aby si dopriali skutočne luxusný zážitok. A taktiež preto, aby v ich dome nezostali žiadne pripomienky tejto udalosti. „Som veľmi otvorená osoba, ale chcem, aby to bola špeciálna záležitosť, no zároveň nemala nič spoločné s naším domácim životom. Vyobliekame sa, pôjdeme na drink a potom zamierime do spálne. Hoci verím v monogamiu, bude to bláznivá noc – raz za život,“ zakončila Bonnie, ktorá má teraz len jednu starosť. Nevie totiž, čím obdaruje svojho partnera o rok.