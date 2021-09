Ona rodila, on sa zatiaľ zabával: Ženy, ruku na srdce, čo by ste na to povedali vášmu chlapovi?

Pôrod je chvíľa, kedy mnoho žien túži mať po svojom boku milovaného partnera alebo osobu, ktorá im bude po celý čas oporou. Táto mamička však neverila vlastným očiam, musela sa o to podeliť so svetom.

Ako uvádza portál Mirror, termín jej pôrodu sa blížil, a tak si mamička zobrala so sebou do pôrodnice svojho partnera v domnienke, že jej bude psychickou oporou. Opak sa však stal pravdou a na to, čo sa v pôrodnici dialo, určite nikdy nezabudne.

Mamička zdieľala na svojom profile na TikToku video z nemocničného lôžka, na ktorom prstom ukazuje na svojho snúbenca. Zatiaľ čo ona sa pripravovala na pôrod ich bábätka, jej milovaný muž hľadel na televízor s ovládačom od Xboxu v ruke.

„Takže ja dnes asi porodím a môj frajer robí toto. Zlatko, prečo si si priniesol Xbox?“ opýtala sa tehuľka vo videu, na čo jej partner veľmi pohotovo odpovedal: „Sľubujem, už len jednu hru“. Mama bola pochopiteľne znepokojená správaním svojho partnera a video zverejnila s popisom: „Kvôli tomuto Xboxu zmešká narodenie svojho syna“.

Ich video si pozrelo viac ako 7 miliónov ľudí a mnohí neváhali zanechať komentár. „Aj ja hrávam hry. Ale pre mňa to je neúcta, pretože príde o spomienky,“ znel jeden z komentárov a doplnil ho ďalší: „Bol by som v rozpakoch, keby prišli lekári“.