Elon Musk posúva hranice vesmírneho turizmu na novú úroveň: Prví civilisti na obežnej dráhe

Elon Musk posúva hranice vesmírneho turizmu na novú úroveň. Jeho spoločnosť SpaceX vyslala vo svojej rakete štyroch civilistov, ktorí strávia tri dni na obežnej dráhe.

Toto leto sa roztrhlo vrece s vesmírnymi priekopníkmi. Richard Branson a Jeff Bezos sa predbiehali, kto prvý vyletí na súkromnú vesmírnu misiu do výšky 100 km, čo je medzinárodne uznaná hranica vesmíru. Ich lety boli len krátke. Elon Musk sa do týchto pretekov nezapojil, lebo to ani nepotreboval. Jeho firma SpaceX už pre NASA dodáva náklad na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Podnikol tam aj lety s astronautami a s civilnými letmi mal úplne iné plány.

Už dlhšie pripravoval misiu Inspiration4, ktorá mala za cieľ pobyt na obežnej dráhe. Posádku tvorí miliardár Jared Issacman, ktorý za celý let platí a je zároveň veliteľom. Zvyšní traja členovia - Hayley Arceneaux, Sian Proctor a Chris Sembroski – boli vybratí v súťaži. Nasledoval šesťmesačný intenzívny tréning a až po jeho dokončení ich čakal let. Vyštartovali v stredu večer z Floridy a väčšinu letu strávia vo výške 575 km, čo je o 150 km vyššie, ako je dráha ISS. Do riadenia zasahovať nemusia – celý let majú na starosti počítače.