18-ročné trojičky opísali problémy s chlapcami: To je sila, ako ich balia!

Sherena, Kayley a Elisa Terryové z anglického Kentu sú trojičky.

Celý život si ich ľudia mýlia, dokonca aj učitelia či blízki príbuzní. Svoje unikátne puto si vážia a považujú sa za skvelé kamarátky. Irituje ich však prístup chlapcov, ktorý im komplikuje randenie. Niektorí otvorene flirtujú so všetkými troma, aby zvýšili svoje šance aspoň jednu z nich zaujať. To sa deje aj na sociálnych sieťach – neraz sa stane, že jeden mladík napíše všetkým trom naraz.

,,Chlapci nám píšu všetkým trom súčasne, aby zvýšili šancu, že aspoň jedna s nimi pôjde na rande. Je to otravné. Hneď si to navzájom povieme, keď sa to stane a proste mu už neodpíšeme. Aj tak nemáme na chlapcov rovnaký vkus, tak sme sa o žiadneho ešte nepohádali,“ odhaľuje Elisa.

,,Ale je ťažšie nájsť si lásku, pretože chlapcom pripadá čudné, že majú frajerku, ktorá má dve sestry, čo vyzerajú rovnako ako ona. Ľudia nám hovoria ,Tvojmu frajerovi sa musia páčiť aj tvoje sestry, keď ste rovnaké´, ale tak to nefunguje. Máme svoje osobnosti a odlišnosti,“ tvrdí tínedžerka.

Nepríjemné tiež je, keď sa ich ľudia na sociálnej sieti snažia rozlíšiť nie práve najmilším spôsobom. ,,Je normálne, že sa nás snažia chlapci v komentároch na TikToku rozlíšiť. Píšu, ktorá je krajšia a chudšia,“ cituje Daily Star Sherena, ktorá je aktuálne z trojičiek jediná zadaná.

,,Požičiavame si oblečenie, máme rovnakú veľkosť, aj mejkap. Ale máme každá svoj štýl, čo nás odlišuje,“ povedala Kayley. ,,Je skvelé byť z trojičiek, pretože máte vždy s kým ísť von. Máme veľmi silné puto a robíme všetko spolu. Sme najlepšie priateľky,“ dodáva Sherena.