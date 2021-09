Nesú následky: Suspendovali 3 000 zdravotníckych pracovníkov, ktorí nie sú zaočkovaní proti COVID-19

Vo Francúzsku v stredu suspendovali zhruba 3 000 pracovníkov v sektoroch zdravotníctva a poskytovania starostlivosti za to, že sa nedali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 do vládou určeného termínu.

Vo štvrtok to oznámil minister zdravotníctva Olivier Véran. Informuje o tom spravodajský portál Euronews.

Minister v rádiu RTL zdôraznil, že „kontinuita, zabezpečenie a kvalita starostlivosti bola včera zaistená vo všetkých nemocniciach a zdravotno-sociálnych zariadeniach“, aj keď niektoré služby, prevažne technické, daný krok postihol na pár hodín. Véran uviedol, že v daných sektoroch rátajú 2,7 milióna zamestnancov a veľký počet spomenutých 3 000 zamestnancov je suspendovaných len dočasne. Suspendovanie sa dotklo predovšetkým pomocného personálu, hoci bolo medzi nimi aj „niekoľko bielych plášťov“. Véran tiež uviedol, že zaznamenali aj niekoľko desiatok rezignácií.

Povinné očkovanie pre zdravotných pracovníkov oznámil prezident Emmanuel Macron v polovici júla, pričom na to mali čas do 15. septembra. Opatrenie bolo jedným z viacerých krokov navrhnutých na posilnenie vakcinácie v krajine. Tie síce viedli k posilneniu očkovania, no aj protestom.

Plne zaočkovaných proti koronavírusu je vo Francúzsku 84 percent dospelých obyvateľov. Očkovanie je v krajine dostupné aj pre deti od 12 rokov a zraniteľní obyvatelia už dostávajú aj posilňujúce dávky vakcín.

Podľa francúzskeho úradu verejného zdravotníctva do 7. septembra absolvovalo očkovanie 84 % opatrovateľov v opatrovateľských domoch, nemocniciach a iných zariadeniach, pričom pre samostatne zárobkovo činných zdravotníckych pracovníkov sa miera zaočkovanosti vyšplhala na 91,1 percenta.