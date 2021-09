Tvrdé opatrenie Talianska: Prinútia k očkovaniu všetkých zamestnancov?

Taliansko sa zrejme stane prvou európskou krajinou, ktorá bude od všetkých zamestnancoch požadovať, aby sa preukazovali covidovými certifikátmi.

O novom opatrení, podľa ktorého musí mať každý človek na pracovisku doklad o očkovaní proti covidu-19, o prekonaní tejto choroby alebo o negatívnom teste na koronavírus, má na svojom dnešnom zasadnutí rozhodnúť vláda. Ministerka pre regionálne záležitosti Mariastella Gelminiová už v stredu povedala, že kabinet chce, aby nové pravidlá platili pre zamestnancov vo verejnom aj súkromnom sektore.

"Smerujeme k zavedeniu povinného zeleného pasu nielen pre pracovníkov vo verejnom sektore, ale aj v tom súkromnom. Očkovanie je jedinou zbraňou, ktorú proti covidu máme, a infekciu môžeme zvládnuť len tak, že naočkujeme väčšinu populácie," povedala Gelminiová rozhlasovej stanici RAI.

Ak by sa vláda Maria Draghiho na novom opatrení zhodla, začalo by platiť pravdepodobne od októbra. Zamestnancov bez covidového certifikátu by mohol zamestnávateľ dočasne preložiť alebo im pozastaviť plat, nie je ale jasné, či by absencia dokladu mohla byť dôvodom výpovede, napísala agentúra Reuters.

Otázka povinných covidových pasov rozdeľuje taliansku verejnosť, ich hlasným odporcom je napríklad šéf opozičnej strany Liga Matteo Salvini. Kritici tvrdia, že ide o obmedzenie osobných slobôd a plazivý spôsob, ako donútiť ľudí k očkovaniu proti covidu.

Premiér Draghi sa v stredu stretol s vedením odborov, aby mu svoje plány predstavil. Šéf odborov CGIL Maurizio Landini potom novinárom povedal, že kľúčové je pre neho to, aby testy na koronavírus boli dostupné zadarmo pre tých, kto vakcínu odmietajú. "Ľudia by nemali platiť, aby mohli pracovať," uviedol.

Taliansko už v máji zaviedlo povinné očkovanie pre pracovníkov v zdravotníctve, vakcíny musia mať aj zamestnanci v domovoch pre seniorov. Od nového školského roka platí povinnosť preukazovať sa covidovými pasy aj pre učiteľov, školských zamestnancov a univerzitných študentov.

Šesťdesiatmiliónové Taliansko patrí v Európe ku krajinám, ktoré pandémia zasiahla najciteľnejšie. Má najviac obetí covidu-19 po Británii, kvôli infekcii zomrelo vyše 130.000 ľudí. Plne očkovaných je teraz asi 65 percent populácie, 73 percent ľudí má aspoň jednu dávku vakcíny.