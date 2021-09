Pre niekoho práca snov, pre iného nočná mora: Firma ponúka za nevšednú úlohu 1300 dolárov

Finančná spoločnosť FinanceBuzz hľadá dobrovoľníka, ktorý si v októbri pozrie 13 hororových filmov - cieľom je zistiť, či rozpočet snímky ovplyvňuje jeho strašidelnosť.

Tú chcú merať podľa frekvencie srdcového tepu. Firma za nevšednú úlohu sľubuje odmenu 1300 dolárov (vyše 1100 eur). Informoval o tom server CNN.

Záujemcovia, ktorí by mali pochádzať zo Spojených štátov a byť starší ako 18 rokov, sa môžu hlásiť do 26. septembra. O výhercovi sa rozhodne 1. októbra. Vybraný dobrovoľník potom dostane fitnessový náramok Fitbit, ktorý zaznamenáva okrem iného srdcový tep. Dotyčný bude mať deväť dní na to, aby videl 13 snímok a dokončil všetky požadované úlohy.

Medzi 13 filmami, ktoré spoločnosť považuje za najstrašidelnejšie, sú Tiché miesto (prvý i druhý diel), Saw: Hra o prežitie, 3:15 zomrieš, Candyman, Insidious, Záhada Blair Witch, Sinister, Uteč, Očista, Halloween (2018), Paranormal Activity a Annabelle.

Spoločnosť výhercovi uhradí poplatky za stiahnutie filmov, ktoré by nemali presiahnuť 50 dolárov.