Životný zážitok, SpaceX dopravila na obežnú dráhu 4 vesmírnych turistov: Drsné, čo museli zvládnuť pred štartom

Americká spoločnosť SpaceX dopravila v noci na štvrtok na palube svojej nosnej rakety Falcon 9 do kozmu štyroch vesmírnych turistov.

Ide o vôbec prvú misiu, ktorej posádka pozostáva výlučne z civilistov. Štvorica bude obiehať okolo Zeme tri dni, informovala tlačová agentúra AFP.

Raketa odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Približne o 12 minút neskôr sa od rakety úspešne oddelila nepilotovaná kozmická loď Dragon a vstúpila na obežnú dráhu, zatiaľ čo opakovane použiteľný prvý stupeň rakety sa vydal späť na Zem, kde vertikálne pristál na plošine situovanej v mori.

Trajektória vynesie kozmickú loď do výšky 575 kilometrov, čo predstavuje väčšiu vzdialenosť, než v akej sa pohybuje Medzinárodná vesmírna stanica (ISS). Všetci vesmírni turisti tejto súkromnej misie s názvom Inspiration4 sú Američania. Kapsula s posádkou pristane do mora pri pobreží Floridy.

Vesmírny výlet si objednal 38-ročný podnikateľ a miliardár Jared Isaacman, zakladateľ platobnej služby Shift4 Payments, ktorý je zároveň veliteľom misie. Spoločnosť SpaceX cenu misie nezverejnila, podľa AFP však ide o desiatky miliónov dolárov. Jeho traja spoločníci boli vybraní na základe súťaže.

Posádka musela pred štartom absolvovať šesťmesačný výcvik, ktorý zahŕňal i výstup na stratovulkán Rainier v USA, podstúpenie vysokého preťaženia a pobyt v beztiažovom stave. Počas letu budú analyzované ich biologické dáta, ako aj kognitívne schopnosti s cieľom štúdia vplyvu vesmíru na zdravie človeka.

Let by mal byť plne automatizovaný, ale spoločnosť SpaceX posádku vyškolila, aby bola v prípade núdzovej situácie schopná prevziať kontrolu nad kozmickou loďou. Pre SpaceX je to celkovo štvrtá misia s ľudskou posádkou. Spoločnosť pre americkú vesmírnu agentúru NASA dopravila na ISS už desať astronautov.