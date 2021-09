Na Valné zhromaždenie OSN je povolený vstup len s podmienkou: Delegáti nemajú na výber

Všetci diplomati, ktorí sa budúci týždeň zúčastnia na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, budú musieť predložiť doklad o zaočkovaní proti covidu. Potvrdilo to v stredu vedenie mesta, informuje agentúra AFP.

Delegáti musia byť zaočkovaní, aby mohli vstúpiť do rokovacej sály, uviedol úrad newyorského starostu v liste adresovanom predsedovi VZ OSN s dátumom 9. septembra. Zaočkovanie bude podľa listu vyžadované aj vtedy, ak budú chcieť jesť alebo cvičiť vo vnútorných priestoroch.

V New Yorku od pondelka platí povinnosť predložiť potvrdenie o zaočkovaní najmenej jednou dávkou vakcíny v prípade mnohých aktivít vo vnútorných priestoroch vrátane reštaurácií a zábavných podnikov, píše AFP.

List podpísaný zdravotníckym komisárom mesta New York tiež pripomína diplomatom, že štát New York vyžaduje od každého nosenie rúšok vo verejnej doprave. Samotné mesto okrem toho "dôrazne odporúča" nosenie rúšok vnútri bez ohľadu na to, či bol niekto zaočkovaný.

Všeobecná rozprava 76. zasadnutia VZ OSN, na ktorej sa zúčastnia vysokí predstavitelia členských krajín svetovej organizácie, sa začína budúci utorok a potrvá do ďalšieho pondelka.

Vlani prebehla virtuálne vzhľadom na pandémiu koronavírusu, tento rok pôjde o podujatie s osobnou i "hybridnou" účasťou delegátov.