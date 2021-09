Návrat do starých koľají? Kritik Talibanu obnovil komerčné lety do Afganistanu

Irán obnovil v stredu komerčné lety do Afganistanu, ktoré boli zastavené po nedávnom prevzatí moci v krajine militantným hnutím Taliban, informovala agentúra AP.

Iránska agentúra Fars informovala, že sa uskutočnil charterový spiatočný let z Teheránu do Kábulu. Druhé lietadlo vzlietlo z mesta Mašhad - tiež smerom do Kábulu. V oboch prípadoch išlo o lietadlá spoločnosti Mahan Air.

Irán zastavil lety do Afganistanu v polovici augusta, keď Taliban ovládol krajinu. Irán je kritikom Talibanu a vyzýva ho na zostavenie vlády zastupujúcej všetky afganské skupiny.

Irán a Afganistan majú približne 945 kilometrov dlhú spoločnú hranicu. V Iráne za posledné štyri desaťročia zaregistrovali približne 800.000 afganských utečencov a viac ako dva milióny Afgancov bez dokladov.