Starenka (101) vykonáva nebezpečnú prácu: Na dôchodok ani nemyslí, v šoku je aj jej lekár

Nemá hraníc! Virginia Oliver (101) z Maine je lovkyňa homárov. So svojím synom ide trikrát do týždňa na otvorené more.

Ako informuje Lad Bible, Virginia stále pracuje so svojím 78-ročným synom Maxom. Ona sama má 101 rokov, čo je skutočne obdivuhodný vek, no na dôchodok ani nepomyslí. Nevykonáva len tak hocijakú prácu. Je to lovkyňa homárov, pričom jej povolanie je skutočne nebezpečné. Posledné zranenie si dokonca vyžiadalo sedem stehov. Doktor sa jej otvorene spýtal, na čo to robí. Veľmi jednoducho mu odpovedala: “Pretože chcem.”

“Je mi jedno, čo si myslia!” odkazuje Virginia verejnosti. Lovu homárov sa venuje už od svojich siedmich rokov, začala s tým tesne pred Veľkou hospodárskou krízou. "S týmto som vyrastala. Nie je to pre mňa ťažká práca. Možno pre niekoho iného, ​​ale nie pre mňa,” vysvetlila.

Spočiatku to robila ako jediná žena. Je priam neuveriteľné, že sa týmto živí už 90 rokov. So synom Maxom vstávajú o tretej ráno a do postele dostanú približne o desiatej večer. Ako uvádza Max, jeho mama sa jednoducho nevzdáva. Vydal sa v jej šľapajách a ak by tak neurobil, nebola by z toho veľmi nadšená. Rovnakú prácu vykonáva aj jej ďalší syn Bill (79). "Niekto sa ma spýtal, prečo nejdeš do dôchodku? Ja som povedal: Nemôžem. Moja matka by mi zlomila väz,” zažartoval. Sám o sebe je veľmi aktívny nebaví ho len tak sedieť na zadku.

Virginia však dostala veľmi zaujímavú otázku. Do kedy mieni loviť? „Kým nezomriem, a neviem, kedy to bude,” povedala rázne.