Al-Káida sa sťahuje do Afganistanu, americká rozviedka v pozore: Slová, ktoré neveštia nič dobré

Teroristická sieť al-Káida by sa mohla v Afganistane znova zoskupiť do jedného až dvoch rokov.

Uviedli to v utorok najvyšší predstavitelia americkej rozviedky s tým, že niektorí členovia teroristickej skupiny sa už do krajiny vrátili. Informoval o tom denník The New York Times (NYT).

"Súčasné hodnotenie, ktoré je pravdepodobne konzervatívne, hovorí o jednom až dvoch rokoch, kým si al-Káida (v Afganistane) vybuduje schopnosť minimálne ohroziť našu krajinu," povedal na výročnej bezpečnostnej konferencii IntelSummit21 generál Scott Berrier, ktorý je riaditeľom americkej Obrannej spravodajskej agentúry (DIA).

Nový časový harmonogram nie je podľa NYT veľkým posunom, pretože americké vládne agentúry o hrozbe reorganizácie al-Káidy v Afganistane hovorili už dávnejšie. Aj keď sa Taliban v mierovej dohode s USA z februára 2020 zaviazal, že neurobí z Afganistanu útočisko pre teroristické skupiny, analytici predpokladajú, že pôjde o prázdne sľuby, píše denník.

Zástupca riaditeľa Ústrednej spravodajskeaj službe (CIA) David Cohen povedal, že zatiaľ nevedia, kedy by mohla mať al-Káida, prípadne Islamský štát "kapacitu na útok voči USA". CIA však podľa neho pozorne sleduje "sťahovanie sa al-Káidy do Afganistanu".

Cohen nespresnil, ktorí z popredných členov al-Káidy už pricestovali do Afganistanu po prevzatí moci v krajine militantným hnutím Taliban. NYT však pripomína, že jeden z blízkych spolupracovníkov usmrteného vodcu al-Káidy Usamu bin Ládina, ktorý mu pomáhal pri bitke o komplex Tora Bora, už v krajine je. Amín al-Hak pricestoval do afganskej provincie Nangarhár minulý mesiac. Dokazujú to videá zverejnené na sociálnych sieťach.

Americkí experti na boj proti terorizmu odhadujú, že pred stiahnutím jednotiek USA z Afganistanu mala al-Káida v krajine niekoľko stoviek bojovníkov.