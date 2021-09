Podľa Borrella EÚ nemá inú možnosť, ako komunikovať s Talibanom: Musíme sa ich spýtať na jednu vec

Európska únia nemá inú možnosť, ako viesť dialóg s Talibanom, ktorý prebral moc v Afganistane, a Brusel sa pokúsi koordinovať s vládami členských krajín EÚ zriadenie diplomatickej misie v Kábule.

Uviedol to šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v utorok popoludní pre tlačovú agentúru Reuters. Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa v Štrasburgu zúčastnil na rozprave s poslancami Európskeho parlamentu (EP) venovanej súčasnej situácii v Afganistane.

"Afganská kríza sa ešte neskončila," uviedol Borrell v pléne EP a poslancom pripomenul, že ak má mať EÚ nejakú šancu ovplyvniť dianie v tejto krajine, neostáva jej nič iné, ako komunikovať s Talibanom.

Ministri zahraničných vecí EÚ na svojom poslednom stretnutí stanovili podmienky pre obnovenie humanitárnej pomoci a diplomatických stykov s Talibanom; patrí k nim aj dodržiavanie ľudských práv, najmä práv žien.

"Hovoriť o ľudských právach je možno oxymoron, ale musíme sa ich na to pýtať," vysvetlil Borrell.

Podľa jeho slov by sa euroblok mal pripraviť na to, že sa Afganci budú snažiť dostať do Európy, ak im Taliban umožní odchod za hranice. Borrell však zároveň dodal, že nečaká, že príliv afganských migrantov bude taký vysoký, ako bol v roku 2015 v dôsledku občianskej vojny v Sýrii.

Borrell europoslancom oznámil, že Európska komisia má v úmysle získať v priebehu tohto a budúceho roka od členských štátov EÚ a zo spoločného európskeho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 300 miliónov eur, aby pripravila pôdu na presídlenie okolo 30.000 Afgancov do Európy.