Nevinná hra s deťmi sa zmenila na opletačky s políciou: Mama neverila vlastným očiam!

Nevinná hra, s ktorou sme sa ako deti zabaváli úplne všetci. Mama si so svojimi deťmi kreslila kriedou po chodníku. Nečakala však, že bude mať kvôli tomu opletačky s políciou.

Ako uvádza portál Daily Mirror, mama Sarah Goodwinová si krátila čas so svojimi deťmi a spoločne si kreslili kriedou na chodníku farebné postavičky, obrázky a dobre známeho skákacieho panáka. Bavili sa tak ako mnohí. Ich kresby časom z chodníka zmizli, avšak Sarah bola šokovaná, keď políciu a jej miestne bytové družstvo zalarmoval „nešťastný sused“, ktorý nevinné kresby označil za „vandalizmus“.

Sarah z anglického mesta Newport Pagnell neverila vlastným očiam a s jej opletačkami s políciou sa podelila na sociálnej sieti Facebook. „Ako sa cítite, keď si deti kreslia kriedou na dlažbe? Nič urážlivé. Moje deti majú 6, 9 a 13 rokov a boli s nami plus ich priatelia. Skákací panák, dráhy pre kolobežky, kreslenie a o niekoľko dní všetko zmizlo. Myslela som si, že deti hrajúce sa vonku sú lepšie ako tie, ktoré sedia pred obrazovkami,“ napísala Sarah. Žena sa nedokázala zmieriť so stratou prvého dieťaťa: To vážne jej pomohlo toto? Nenechajte si nejakým idiotom pokaziť zábavu," napísala v komentároch používateľka Facebooku Gemma Collinsová a doplnila ju pani Gooderhamová, ktorá poznamenala: „Niektorí ľudia sa musia chytiť všetkého. Dokonca aj detí s kriedami, ktoré sa dajú ľahko umyť“. „Deti už nemôžu robiť nič. Nemôžem uveriť, že polícia zasahovala kvôli prírodnému materiálu,“ znel ďalší podporný komentár.

Sarah je presvedčená, že sused nahlásil jej dve dcéry Lyru (6) a Freyu (13) a syna Eliho (9) na polícii kvôli údajným „graffiti“. Čo si o nešťastnom obvinení myslíte vy?