Blondínka mala prvé rande, netušila, čo príde: Schôdzka priamo počas hurikánu!

Katastrofa! Tak presne toto si môže povedať 25-ročná blondínka Cassidy, ktorá sa mala po prvýkrát stretnúť s jej nápadníkom práve počas toho, ako USA postihol hurikán Ida a v meste New York bol vyhlásený núdzový stav. Šialené detaily.

„Netušila som, že bude hurikán,“ začala svoje rozprávanie Cassidy Dangler pre portál New York Post a jedným dychom dodala, že spravidla nesleduje predpoveď počasia. A to sa jej vypomstilo práve vo chvíli, keď mala ísť na svoje prvé rande s 29-ročným chlapíkom, ktorého totožnosť sa rozhodla nezverejniť.

„Napriek tomu, že randenie v New Yorku je náročné, keby som vedela, že budem riskovať svoj život, nikdy by som neopustila svoj gauč. Žiadny muž za to nestojí. Zvlášť nie ten, s ktorým som sa stretla," trvala na svojom Cassidy, rodáčka z centrálneho Maine, ktorá v meste žije od januára. Blondínka zverejnila na sociálnej sieti TikTok video, kde zachytila svoju nebezpečnú cestu na rande a z neho a treba priznať, že hurikán Ida a s ním spojené mohutné záplavy jej dali poriadne zabrať. Za tento výkon si vyslúžila už viac 6,8 milióna videní.

Jej nápadník vymyslel, že počas prvého rande pôjdu spoločne na horolezeckú stenu. Všetko by bolo fajn, nebyť toho počasia. Kvôli zlému počasiu nepremávalo metro, a tak musela ísť desiatky blokov peši v silnom daždi a vetre.

Cassidy vo videu priznala, že po prvých krokoch chcela rande preložiť, avšak nakoniec to nechala tak. Napriek záplavám sa teda rozhodla držať sa ich plánov, pretože sa „cítila zle“ z toho, že by odvolala rande tesne pred ním. A ako to dopadlo, keď dorazila na miesto?priznala Cassidy a dodala, že napriek tomu, že ju jej nápadník pozval na lezenie, pri platení zaplatil len svoju časť, čo ju prekvapilo.spomína.

„Predstierala som, že ich nepočujem, ale v hlave som si hovorila: Robíš si zo mňa srandu? Pozval si ma na rande. Navrhol si horolezectvo a ja som riskovala svoj život, aby som sa sem dostala,“ povedala Cassidy vo videu. Po neúspešnom rande Cassidy čakala ďalšia bláznivá cesta domov počas toho, ako stále zúrila búrka. „Dokonca mi ani neposlal správu, aby sa ubezpečil, že som sa dostala bezpečne domov. Mohla som zomrieť,“ dodala na záver Cassidy.