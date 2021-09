Kráska porodila tri bábätká v priebehu 10 mesiacov: S jednou ranou sa musí vyrovnať

Sharna Smith (23) z britského Sheffieldu stihla v krátkom čase dve tehotenstvá, z ktorých vzišli tri detičky.

Prvý prišiel 6. januára 2020 na svet synček Laighton, 30. októbra 2020 k nemu pribudli sestričky – dvojička Alisha a Aliza. Tri mesiace po pôrode 3,5 kilového syna mala mladá mamička tušenie, že je zase v tom. ,,Niečo mi vravelo, aby som si spravila tehotenský test. Keď vyšiel pozitívne, bola som v šoku,“ cituje ju The Sun.

Šoky však nekončili. Keď bola na ultrazvuku, videla, že doktori vyzerajú zmätene. ,,Spýtala som sa: ,Sú to dvojičky, že?´ Sestrička sa spýtala, či som s tým zmierená a dodala, že niektoré ženy začnú od zúfalstva plakať. Mala som zmiešané pocity, keďže s otcom detí sme sa len krátko predtým rozišli,“ priznala Sharna smutnú skutočnosť. Ani na chvíľu však nepochybovala o tom, že sa o všetky svoje detičky zvládne postarať.

Alisha a Aliza sú dvojvaječné dvojičky. Narodili sa 7 týždňov pred termínom, Sharna musela podstúpiť akútny cisárksy rez. ,,Majú úžasné puto. Je to ťažké, nebudem klamať. Ale na 100% to stojí za to,“ hovorí trojnásobná mama. ,,Ľudia si myslia, že mám trojičky. Keď im vysvetlím, ako to bolo, sú v úžase. Cítim sa pyšná,“ dodáva.