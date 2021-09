Žena prežila hrozný útok pitbulla: Pozrite sa, ako vyzerá jej tvár dnes!

Napriek strašnej skúsenosti psov nezavrhla a adoptovala si po útoku dvoch miláčikov. Upozorňujeme, že fotky nie sú vhodné pre citlivé povahy.

Gabrielle Myers (31) z USA musela po útoku pitbulla absolvovať sedem operácií tváre. Napriek tomu zviera za tento zážitok neobviňuje.

K útoku došlo, keď hladkala iného psa. Pitbull vyskočil a zahryzol sa jej do tváre. Nos zostal úbohej žene visieť na kúsku kože, až jej napokon úplne opadol, píše mirror.co.uk.

Po množstve operácií bojovala Gabrielle so sebavedomím a duševným zdravím. Po tom, čo sa dostala z traumy sa rozhodla k vlastnému psíkovi adoptovať ďalších dvoch obrovských psov. „Ani raz som si nepomyslela, že by sa mi niečo také mohlo stať. Je stále ťažké pozrieť sa na seba do zrkadla, občas sa zrútim a plačem,“ hovorí Gabrielle a dodáva: Milovala som psíkov pred nehodou a vždy boli aj budú súčasťou môjho života."