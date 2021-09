Jediná fotka a strhlo sa peklo! Emily brutálne naložili ženy na internete: Naozaj ich toto pobúrilo?

Mala to byť len propagácia na instagrame. 20-ročnej Emily Hawthorne by však ani v najhoršom sne nenapadlo, aká vlna kritika sa znesie na jej hlavu za jediný príspevok.

Ako informuje The Sun, začiatkom tohto roka propagovala japonskú sushi reštauráciu Maki & Ramen s plným stolom jedla vo svojom dome. Pri pózovaní zvolila odvážny outfit, v ktorom vynikol jej bujný dekolt. A práve to spustilo oheň na streche. Najmä ženské publikum jej totiž za odhalené prsia poriadne naložilo.

„Náhodou som šla skontrolovať komentáre, aby som zistila, ako sa fotke darí, no množstvo odporných vecí, ktoré sa o mne písalo, ma šokovalo. Fyzicky som sa triasla. Dostala som panický záchvat a pomyslela som si, keby sa tak môžem stočiť do klbka a vymazať sa,“ uviedla brunetka, ktorú šokovala najmä skutočnosť, že väčšina takýchto komentárov pochádzala od žien. „Vždy ma učili, že ženy by sa navzájom mali podporovať, takže vidieť tie odporné veci, čo písali, bolo hrozné."

Emily však podobné správanie nezažila prvý raz a priznala, že v škole bola šikanovaná. Spolužiačky upravovali fotky, ktoré postovala na Facebook, aby sa z nej mohli vysmievať. Vyústilo to až do situácie, že musela opustiť vo veku 15 rokov školu bez maturity.

„Bola som šikanovaná až do bodu, že som mala depresie a predstavovala som nebezpečenstvo sama pre seba. Tragédiou v tejto dobe je, že keď sa šikanovanie skončí v škole, prejde na internet. Ľudia v škole upravovali moje fotky a prirovnávali ich k strašným veciam. Na chodbe do mňa strkali a tiež hádzali do mňa rôzne predmety, čo viedlo k tomu, že som v 15-tich opustila školu bez maturity, čo je pre mňa sklamaním. Pamätám si, že som bola skutočne v mladom veku, no už som nechcela žiť,“ odhalila trpké spomienky Emily, ktorej pomohli online chatovacie miestnosti zamerané na duševné zdravie.

Ako sama tvrdí, teraz má vo svojom živote úžasných priateľov a milých ľudí, ktorí ju podporujú. Miluje aj svoju prácu a obsah, ktorý dáva do sveta. „Vždy budeš žiariť jasnejšie, ako ľudia, ktorí sa ťa snažia položiť. Nikdy nezabudnem na to, čím som si musela prejsť. Spoločne by sme sa mali navzájom povzbudzovať, aby sme boli najlepšími, akými vieme,“ vyznala sa na záver Emily.

Samotná reštaurácia sa taktiež k incidentu vyjadrila a postavila sa na stranu brunetky. Odsúdila akúkoľvek formu šikany a výsmechu, ktorú Emily kvôli fotke v odvážnom outfite dostala.