Vo Veľkej Británii chcú očkovať proti covidu aj deti od 12 rokov: Dostanú len jednu dávku

Britskí zdravotnícki predstavitelia uviedli, že deti vo veku 12 až 15 rokov by sa mali dať zaočkovať proti koronavírusu.

Hlavný predstaviteľ zdravotníctva pre Anglicko Chris Whitty a jeho partneri v Škótsku, Walese a Severnom Írsku sa v pondelok vyjadrili, že tieto deti by mali dostať jednu dávku očkovacej látky konzorcia Pfizer/BioNTech. O podaní druhej dávky ešte nerozhodli.

Britská vláda konštatovala, že sa bude riadiť odporúčaniami zdravotníckych predstaviteľov. Rozšírenie vakcinácie na deti má byť súčasťou súboru nástrojov na riešenie problému koronavírusu na jeseň a počas zimy. Premiér Boris Johnson má o súbore nástrojov informovať v utorok.

Začiatkom septembra britský Spoločný výbor pre vakcináciu a imunizáciu uviedol, že vakcíny proti koronavírusu by sa mali podať deťom vo veku 12 až 15 rokov, ktoré majú zdravotné problémy. Neodporučil očkovanie zdravých detí. Dodal však, že zvážiť by možno mali širšie spoločenské faktory, napríklad to, že deti by mohli byť zdrojom šírenia vírusu. Niektoré krajiny, napríklad USA, Kanada, Francúzsko a Taliansko už deti vo veku od 12 rokov očkujú proti koronavírusu.