Štúdia odhalila, kedy sa človek cíti menej v pohode: Niečo také by ste ani len netipovali

Miera subjektívneho pocitu pohody sa znižuje v prípade, že majú ľudia príliš veľa voľného času.

Vyplýva to z výskumu amerických vedcov, o ktorom informoval denník The Guardian a jeho výsledky boli publikované v odbornom časopise Journal of Personality and Social Psychology.

Zatiaľ čo hladina subjektívneho pocitu pohody najprv s narastajúcim voľným časom priamo úmerne stúpa, tento trend nepretrváva nevyhnutne i vtedy, ak ide o veľmi dlhý voľný čas. K poklesu pocitu duševnej pohody dochádza zhruba po piatich hodinách voľna.

"Zistili sme, že príliš veľa voľného času sa spája s nízkym subjektívnym pocitom pohody. Dôvodom je pocit nedostatku produktivity a zmysluplnosti," povedala spoluautorka štúdie Marissa Sharifová z Pensylvánskej univerzity. "Optimálna je primeraná dĺžka voľného času," dodala.

Sharifová spolu s kolegami analyzovala výsledky dvoch rozsiahlych štúdií, ktoré zahŕňali celkovo vyše 35.000 účastníkov. V prieskume American Time Use Survey z rokov 2012-2013 sa napríklad respondentov pýtali, čo robili posledných 24 hodín. Vedci prišli na to, že vlastný pocit pohody stúpal, ak ľudia mali do dvoch hodín voľného času. Tento pocit začal klesať, ak množstvo voľného času prekročilo päť hodín. Tento výskum ukázal, že záleží na tom, ako ľudia trávia svoj voľný čas.