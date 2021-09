Na dobrej ceste? Toto sa stalo v Kábule prvý raz od prevzatia moci Talibanom

Na medzinárodnom letisku v afganskej metropole Kábul pristál v pondelok prvý zahraničný komerčný let od vtedy, ako hnutie Taliban prevzalo v polovici augusta moc v Afganistane.

Išlo o lietadlo pakistanských aerolínií Pakistan International Airlines (PIA), informovala agentúra AFP. "V lietadle nebol takmer nikto, len asi desať ľudí... možno viac členov posádky ako pasažierov," povedal spravodajca agentúry AFP, ktorý cestoval týmto letom z Islamabadu.

Pakistanské aerolínie majú podľa slov svojho hovorcu záujem o obnovenie pravidelných komerčných letov z Islamabadu do Kábulu. Hovorca ale dodal, že ešte je priskoro hovoriť o tom, ako často by takáto linka mohla do afganskej metropoly lietať.

Kábulské letisko bolo značne poškodené počas chaotickej evakuácie viac ako 120.000 ľudí, ktorá sa skončila 30. augusta stiahnutím všetkých amerických vojakov z Afganistanu. Taliban sa odvtedy snaží o opätovné sprevádzkovanie tohto letiska s technickou podporou Kataru a viacerých ďalších krajín, uvádza AFP.

Minulý týždeň odletelo z Kábulu niekoľko charterových letov katarskej spoločnosti Qatar Airways. Z tejto krajiny odviezli prevažne cudzincov a Afgancov, ktorí nestihli odísť počas augustovej evakuácie. Vnútroštátne lety v Afganistane obnovili 3. septembra miestne aerolínie.