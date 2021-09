Muž priznal partnerke, že je gay: Len o niekoľko mesiacov spravila dvojica nečakaný krok

Odvážne priznanie len tri týždne po tom, čo spolu začala dvojica randiť, ich vzťah nerozvrátilo. Stal sa totiž presný opak.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako píše denník Daily Mail, Nicholas a Jordan Applegate sa spoznali ešte na strednej škole, kde spolu aj určitú dobu chodili. Po dlhom čase sa znova stretli a ich milostný vzťah obnovili. Len tri týždne na to však Nicholas prišiel so zarážajúcim priznaním – už od 12-tich rokov ho skôr priťahuje rovnaké pohlavie. „Nebola to téma, o ktorej by sme sa rozprávali. Bol som stále príliš mladý, takže to v tej dobe nebola veľká vec. Keď som začal dospievať, začal som si uvedomovať, ako by to mohlo ovplyvniť môj život, ale rozhodol som sa to ignorovať,“ priblížil Nicholas.

Napriek obrovskému strachu to pred ňou naďalej nedokázal tajiť a Jordan túto informáciu spracovala priam ukážkovo. Ubezpečila ho, že je s tým v poriadku a zostane po jeho boku. Dvojica sa dokonca len pár mesiacov po tomto závažnom odhalení rozhodla svoj vzťah spečatiť sobášom. „Sme obaja šťastní a svoje rozhodnutie by som nezmenil. Je to určite šťastné a normálne manželstvo,“ uviedol Nicholas, ktorý ich vzťah opísal ako intímny a emocionálny.

23-ročný Nicholas a rovnako stará Jordan sú oddanými členmi cirkvi, čo bol aj jeden z hlavných dôvodov, prečo sa Nicholas rozhodol pre vzťah s opačným pohlavím. Mladý muž sa s týmto priznaním neskôr zdôveril aj všetkým známym prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti, kde sa po sobáši s Jordan ku všetkému vyjadril a dal veci na pravú mieru. „Veľa ľudí v kostole bolo celkom prekvapených, keď zistili, že som gay, ale zapôsobilo na nich najmä to, akú obetu prinášam,“ vysvetlil.

Nicholas tvrdí, že je stotožnený s tým, že sa obetuje, ak to znamená, že môže zostať súčasťou cirkvi. Dvojica sa momentálne teší na úlohu mladých rodičov, keďže už o pár týždňov privítajú na svet ich prvého potomka. Obaja by však chceli mať v budúcnosti aj viac detí. „Keď sme začali hovoriť o tom, že by sme mohli mať deti, obaja sme zostali nadšení z myšlienky, že si založíme našu vlastnú malú rodinu,“ dodala Jordan.