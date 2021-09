Prezident USA neplánovane prehovoril: Opäť obhajoval kritizovaný ústup z Afganistanu

Americký prezident Joe Biden, ktorý počas návštevy miesta havárie štvrtého uneseného lietadla pri obci Shanksville v štáte Pensylvánia, neplánovane verejne prehovoril, opäť obhajoval kritizovaný ústup z Afganistanu s tým, že USA nemôžu "podniknúť inváziu" do každej krajiny, kde je prítomná teroristická organizácia al-Káida.

Informovala o tom agentúra AFP. Biden nemal v pláne verejné vystúpenia, ale zareagoval na novinársku otázku týkajúcu sa chaotického ústupu z Afganistanu a následného poklesu popularity v prieskumoch verejnej mienky.

"Mohla by sa al-Káida (do Afganistanu) vrátiť? Áno. Ale viete, že sa už stihli vrátiť aj iné miesta?" spýtal sa novinárov v blízkosti hasičskej stanice v Shanksville. "Aká je stratégia? Podniknúť inváziu na každé miesto, kde je al-Káida a nechať tam vojakov? To hádam nie!" uviedol Biden, s tým, že vždy bol omyl myslieť si, že Afganistan by sa mohlo podariť zmysluplne zjednotiť.

Biden zdôraznil, že americké sily splnili svoju misiu, keď vypátrali a zastrelili vodcu al-Káidy Usámu bin Ládina, ktorý sa v tom čase skrýval v Pakistane. Spojené štáty si v sobotu pripomenuli 20. výročie od teroristických útokov z 11. septembra 2001, pri ktorých prišlo o život takmer 3000 ľudí.

Islamskí militanti z teroristickej siete al-Káida uniesli v USA štyri dopravné lietadlá. Zaútočili nimi na dva mrakodrapy Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku a na Pentagón. Štvrté lietadlo, ktoré sa do cieľa nedostalo, pretože únoscov premohli cestujúci, sa zrútilo do poľa pri obci Shanksville.