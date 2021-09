Hlavná cena festivalu v Benátkach pozná svojho majiteľa: Zlatého leva vyhral film o potratoch

Zlatého leva, hlavnú cenu 78. ročníka medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, získal v sobotu francúzsky film L'Événement (Udalosť), informovala agentúra AFP.

L'Événement (v angličtine Happening) pochádza z dielne francúzskej režisérky libanonského pôvodu Audrey Diwanovej. Film sa venuje téme potratov vo Francúzsku v 60. rokoch minulého storočia. "Tento film som robila s hnevom, s túžbou, so svojím žalúdkom, gurážou, srdcom a hlavou," povedala režisérka pri preberaní ocenenia.

Cenu pre najlepšieho režiséra v sobotu v Benátkach získala novozélandská režisérka Jane Campionová za western The Power of the Dog (Sila psa), v ktorom sa predstavil britský herec Benedict Cumberbatch. Cenu za najlepší scenár si odniesla americká herečka Maggie Gyllenhaalová za svoj režisérsky debut The Lost Daughter (Stratená dcéra), píše AFP.

Cenu pre najlepšiu herečku získala Španielka Penelope Cruzová za úlohu v snímke španielskeho režiséra Pedra Almodóvara s názvom "Madres paralelas". Najlepším hercom sa stal Filipínec John Arcilla za kriminálny triler On the Job: The Missing 8.

Držiteľa Zlatého leva vyberala porota, predsedom ktorej bol juhokórejský režisér Pong Čun-ho. Jeho film Parazit získal vlani sošku Oscara za najlepší film, pripomína AFP.

Medzinárodný filmový festival v Benátkach sa tento rok konal 1.-11. septembra. Minulý rok sa uskutočnil len v obmedzenom rozsahu z dôvodu pandémie koronavírusu.