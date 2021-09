Od pádu Dvojičiek uplynulo už 20 rokov: Britská kráľovná vyjadrila súcit s obeťami

Britská kráľovná Alžbeta II. na 20. výročie teroristických útokov proti USA z 11. septembra 2001 vyjadrila súcit s obeťami a sústrasť ich rodinám.

„Moje myšlienky a modlitby, rovnako ako myšlienky a modlitby mojej rodiny a celého národa, patria obetiam," uviedla kráľovná. Počas špeciálneho striedania stráže na hrade Windsor v sobotu zaznela hymna USA. Americká hymna odznela v Buckinghamskom paláci aj pred dvadsiatimi rokmi deň po útokoch na znak solidarity s USA.

Americký veľvyslanec v Spojenom kráľovstve Philip Reeker sa kráľovnej za jej gesto poďakoval. „V mene USA hovorím, že nemáme bližšieho spojenca a bližšieho priateľa, v dobrých aj zlých časoch," uviedol.

Medzi takmer 3-tisíc obeťami teroristických útokov z 11. septembra 2001 bolo aj 67 britských občanov. Útoky z 11. septembra 2001 uskutočnila teroristická organizácia al-Kájda. Samovražední útočníci sa zmocnili štyroch amerických civilných lietadiel. Dvomi z nich narazili do budov Svetového obchodného centra v New Yorku a jedným do budovy Pentagonu. Štvrté lietadlo spadlo na pole v štáte Pensylvánia, keď pasažieri zápasili s teroristami.