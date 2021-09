Američania si pripomínajú 20 rokov od teroristických útokov: Čo sa zmenilo od pádu Dvojičiek

Nikdy nezabudnú, nikdy neodpustia. Celé Spojené štáty si dnes pripomínajú zdrvujúci dátum 11. september 2001.

Deň, ktorý zmenil životy miliónom ľudí nielen v USA, ale i po celom svete. Štyri teroristické útoky navždy prepísali históriu najmä mesta New York, keď dve unesené lietadlá vymazali z mapy mrakodrapy známe ako Dvojičky. Američania si tak dnes po 20 rokoch pripomínajú takmer 3-tisíc životov, ktoré pod sebou navždy pochovali.

Deň, ktorý zmenil všetko. Do pamäti ľudí po celom svete sa navždy vryl obraz, ktorý však nebol fikciou. Médiá obleteli zábery, ktoré zachytili teroristický útok v priamom prenose. Prvé lietadlo vráža do Severnej veže Svetového obchodného centra v New Yorku nasledované druhým, ktorého cieľom bola Južná veža. Dvojičky padli. Kedysi ikona New Yorku, dnes symbol 2 996 obetí a ďalších desiatok tisíc zronených príbuzných.

Majestátne mrakodrapy, kedysi najvyššie budovy sveta, sa stali jedným zo štyroch cieľov teroristických útokov. Usáma bin Ládin, vodca teroristickej siete al-Kájda, dal svojim devätnástim prisluhovačom za úlohu zničiť ďalšie významné objekty v krajine. Tretie unesené lietadlo zasiahlo Pentagon, kde sídli ministerstvo obrany USA. Vďaka odvahe a silnému odporu cestujúcich vo štvrtom lietadle sa teroristom nepodarilo zaútočiť na Biely dom alebo Kongres, kam malo pravdepodobne namierené. Hoci 40 ľudí na palube letu 93 zomrelo, ich odvážnym pričinením neprišlo k väčším škodám.

Bin Ládin je mŕtvy, Taliban ožíva

Bezprostrednou reakciou USA bolo hľadanie vinníka, hoci nik nepochyboval o vplyve siete al-Kájda. Vojaci americkej armády o mesiac zaútočili na Afganistan, kde mali extrémisti útočisko a neskôr aj na Irak, čím odštartovali dvadsaťročná vojnu s terorizmom. „Naša vojna s terorizmom začne u al-Kájdy, ale neskončí tam. Neskončí, dokým nebude každá teroristická skupina na svete odhalená, zastavená a porazená,“ vyhlásil vtedajší americký prezident George W. Bush. I keď je už bin Ládin desať rokov mŕtvy, jeho organizácia funguje dodnes.

Nie je však jediná. Do povedomia sa čoraz častejšie dostáva teroristická sieť Islamský štát a Taliban, ktorý si po odchode amerických vojakov z krajiny pred mesiacom podmanil celý Afganistan. Dve dekády boja Američanov proti terorizmu tak nepadli na úrodnú pôdu.

Zostala len bolesť a smútok, ktoré si 11. septembra každoročne pripomínajú na mieste, kde kedysi stáli ikonické Dvojičky. Dnes na ich mieste zvanom Ground Zero leží žulový pamätník, ktorý svojou veľkosťou pripomína tisíce obetí. V jeho susedstve už stojí nový komplex Svetového obchodného centra s polkilometrovou vežou 1 WTC.

Výročie za prítomnosti pozostalých

Národný pamätník a múzeum 11. septembra je newyorský pamätník a múzeum na počesť obetí teroristických útokov. Stojí na mieste zrútených Dvojičiek a každoročne sa tu koná spomienková slávnosť, ktorá sa dnes bude konať už dvadsiaty raz.

Program sa začína o 8.30 ráno miestneho času. Pozvánku dostali rodiny obetí, ktorých členovia na mieste tradične prečítajú mená svojich zosnulých príbuzných. Celkovo 6-krát bude minúta ticha za každý náraz lietadla a pád mrakodrapov, ako aj za čas útoku na Pentagon a pád letu 93. Koniec programu je stanovený na 13.00. So západom slnka oblohu opäť rozžiaria dva svetelné lúče prezývané ako Pocta vo svetle.