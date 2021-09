Dobrovoľníkom, ktorí boli zaočkovaní pred viac ako rokom, urobili krvné testy: Zásadné zistenie!

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 poskytujú silnú ochranu aj rok po podaní prvých dvoch dávok. Povedala to Sarah Gilbertová, vedúca tímu výskumníkov, ktorí vyvinuli vakcínu proti koronavírusu Oxford/AstraZeneca.

Krvné testy dobrovoľníkov, ktorí boli zaočkovaní pred viac ako rokom, potvrdili známky dostatočnej ochrany. "Vplyv na to má najmä prvá dávka vakcíny bez ohľadu na to, komu je podaná," povedala profesorka Gilbertová z Oxfordskej univerzity, ktorej vyjadrenia sprostredkovala stanica BBC. Druhá dávka mieru ochrany podľa jej slov ešte zvyšuje a treťou dávkou by sa táto imunita mala udržať, prípadne ešte mierne zlepšiť.

Gilbertová začala na vývoji tejto vakcíny pracovať na začiatku roka 2020, napísala BBC. Britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu (JCVI) má rozhodnúť, či je už na jeseň potrebné podať ľuďom tretiu dávku vakcín. Gilbertová uviedla, že podanie tejto dávky miliónom ľudí je "zložité rozhodnutie". Takisto žiadala schválenie ďalších vakcín s cieľom zvýšiť zásoby očkovacích látok.

Svet podľa jej slov takisto potrebuje viac dávok a väčšie zásoby vakcín. "Musíme sa sústrediť na to, aby sa tieto dávky dostali do krajín, ktoré ich naozaj potrebujú," povedala a pripomenula, krajiny Afriky zatiaľ zaočkovali len dve percentá svojej populácie. JCVI už oznámil, že tretia dávka by mala byť ponúknutá ľuďom s výrazne oslabeným imunitným systémom. V Británii sa to týka až pol milióna ľudí. Výbor však ešte nerozhodol, či sú tieto dodatočné dávky potrebné aj na predĺženie ochrany u početnejšej skupiny osôb, u ktorých je zvýšené riziko nákazy ochorením COVID-19.