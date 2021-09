EÚ má dohodu so Záhrebom o razení euromincí: Chorváti chcú euro v roku 2023

Európska komisia a členské štáty eurozóny podpísali v piatok memorandum o porozumení s Chorvátskom, v ktorom sú načrtnuté praktické kroky, ktoré tejto krajine umožnia začať s výrobou euromincí, keď dostane konečný súhlas so vstupom do eurozóny.

Podľa tlačovej správy EK ide o dôležitý míľnik v úsilí Chorvátska zaradiť sa medzi krajiny, kde sa platí jednotnou menou euro. V súčasnosti má eurozóna 19 členov, pričom okrem Chorvátska sa do tohto klubu snaží dostať aj Bulharsko a Rumunsko. Memorandum bolo podpísané v slovinskom mestečku Brdo pri Kranju v rámci stretnutia ministrov financií eurozóny (Euroskupina). V mene EÚ dokument podpísali výkonný podpredseda EK Valdis Dombrovskis, eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni a predseda Euroskupiny Paschal Donohoe. Na druhej strane memorandum podpísal guvernér Chorvátskej národnej banky Boris Vujčič.

Memorandum umožňuje Chorvátsku s pomocou eurokomisie a členských štátov eurozóny vykonať všetky potrebné prípravy pre zabezpečenie razby euromincí. Do tohto procesu patrí výber chorvátskych národných návrhov na zadnej strane euromincí, nákup a výroba raziacich nástrojov a testovacích cyklov mincí až po opatrenia na distribúciu euromincí a postupné sťahovanie chorvátskej kuny počas prechodu na euro. Komisia a národné mincovne eurozóny prenesú na Chorvátsko požadované autorské práva a zašlú nástroje na razenie mincí. Podobné memorandá o porozumení boli v minulosti podpísané aj so Slovinskom, Cyprom, Maltou, Estónskom, Lotyšskom a Litvou, pred ich vstupom do eurozóny.

Kuna je od 10. júla 2020 súčasťou mechanizmu výmenných kurzov (ERM II). Chorvátsko by sa chcelo stať členom eurozóny najneskôr v roku 2023, desať rokov po vstupe do EÚ.