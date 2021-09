V Česku majú ďalší liek proti COVID-19, zaberá aj proti delte: Jedna dávka za 2300 eur

V Česku je dostupný ďalší liek na covid-19, monoklonálna protilátka etesevimab asi pre stovku pacientov.

Bude sa kombinovať s predtým dostupnou látkou bamlanivimab, má väčší účinok aj na variant koronavírusu delta. V tlačovej správe o tom v piatok informovala Fakultná Thomayerova nemocnica v Prahe, ktorá liečivo distribuuje ostatným zdravotníckym zariadeniam. Monoklonálne protilátky výrazne bránia množeniu vírusu v tele nakazeného, ​​musia sa ale podať v prvých dňoch po objavení príznakov. Lekári ich môžu predpisovať seniorom a mladším chronickým pacientom s vybranými ochoreniami, ktorých vážny priebeh choroby viac ohrozuje.

Sú to napríklad chorí s obezitou, ktorí majú hodnotu BMI nad 35, s cukrovkou, chorobami obličiek, pečene alebo srdca alebo liečbou obmedzujúcou imunitu. Podávajú sa tiež ľuďom po transplantácii, pri liečbe rakoviny, s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc v treťom a štvrtom štádiu, ktorí ale nepotrebujú domáce podávanie kyslíka, s astmou liečenou biologickou liečbou, s pľúcnou hypertenziou, s trombofilnými stavom a neurosvalovými ochoreniami. O podaní liekov rozhodne praktický lekár, ktorý pacienta pošle na podanie do nemocnice.

"Pacientovi sa podáva jedna dávka vnútrožilovo, a to ambulantne pri urgentných príjmoch nemocníc. Aplikácia lieku trvá približne jednu hodinu. Následne je pacient ďalšiu hodinu sledovaný kvôli prípadnej reakcii a potom prepustený do domácej starostlivosti," opísala nemocnica aplikáciu. Bamlavinimab je do ČR dodávaný od konca februára, dávky Regeneronu dorazili na prelome marca a apríla. Experimentálne lieky sú hradené z verejného zdravotného poistenia, jedna infúzia stojí zhruba 60.000 korún (2 362 eur). Približne podobnú čiastku, 53.000 korún, ale zdravotná poisťovňa platí za týždeň pobytu pacienta s covidom-19 na bežnom lôžku, na jednotke intenzívnej starostlivosti potom takmer 440.000 korún. Práve hospitalizáciám majú nové lieky zabrániť.