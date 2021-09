Mladík si púšťal nahlas hudbu: Odkaz, ktorý mu nechal sused, teraz koluje internetom

Amečan Binh Cao si púšťal obľúbené pesničky, keď mu v predsieni pristál odkaz.

Papier mu pod vchodové dvere podstrčil sused. Muž očakával, že nájde naštvaný odkaz a žiadosť, aby hudbu vypol alebo aspoň stíšil. Opak však bol pravdou. Susedovi sa Binhov hudobný vkus mimoriadne pozdával.

,,Milý sused. Bývam vedľa a rád by som s tebou predebatoval tvoju hudbu. 1) Daj ju poriadne nahlas! Nežartujem, púšťaš fakt dobré veci. 2) Povedz mi, aké pesničky púšťaš, potrebujem ich do môjho playlistu. 3) Nemyslím to ironicky, naozaj. Veľmi si užívam hudbu, čo púšťaš, odkedy si sa nasťahoval,“ stálo v odkaze.

Sused sa podpísal ako ,,Todd, mužská polovička páru odvedľa.“ Potešený Binh obsah listu zdieľal na Twitteri. Radosť určite spravil aj on susedovi, pretože mu na Spotify nahral playlist s názvom ,,Drahému susedovi“. Medzi 100 pesničkami sú napríklad West Coast od speváčky Lany Del Rey a Daydream od hudobníka Youth Lagoon.