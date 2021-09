Veriaci muž bol pobúrený z toho, ako sa dievčatá obliekli na pláž: Drsná hádka pre TIETO bikiny

Malo to byť nevinné leňošenie. Skupinu deviatich kamarátok, ktoré si vyrazili na pláž v americkom Colorade, však doslova šokoval jeden z návštevníkov pláže.

Nahnevaný muž k nim pristúpil a obvinil ich z toho, že ich bikini sú príliš vyzývavé a hodia sa skôr do porna. Ako informuje The Sun, jedno z dievčat menom Mia sa rozhodlo incident potajme zachytiť na kamere a video zdieľalo na sociálnej sieti, kde si ho pozrelo už viac ako milión užívateľov.

Na videu muž s menom Logan Dorn pristupuje k ženám a začne konverzáciu. „Prečo sa takto obliekate? Veď sú to tanga nohavičky a podprsenka. Myslite na mladých chlapcov, nepotrebujú na vlastné oči vidieť porno,“ začne nahnevaný muž, na čo mu jedno z dievčat razom odpovedá: „Nechceme vás obťažovať, dajte nám láskavo pokoj. Sme len na pláži v plavkách,“ odvetilo dievča, čo však Loganovi, ktorý bol na pláži aj so svojou rodinou, evidentne nestačilo.

„Predvádzate svoje telá,“ odvetil, na čo mu dievča odpovedalo: „Nič nepredvádzam, nepozerajte sa na mňa. Zavrite si oči.“ Muž však neprestal: „Rozhliadnite sa okolo seba, ste jediné, ktoré sú takto odhalené.“ Dievča sa však nedalo: „Tak prečo sa na nás pozeráš?“ Keď sa ho dievčatá spýtali, čo by preferoval, aby mali na sebe, odvetil – jednodielne plavky.

Logan potom dievčatá poučuje, že v Amerike je sloboda prejavu, no ak sa boží muži nepostavia, spoločnosť pôjde dole vodou, pretože neexistuje morálka. Keď mu na tieto slová ženy odvetili, že sú ateistky, Logan im kontroval, že neveriť v Boha neznamená, že by sa mali takto obliekať a predvádzať svoje telá. „Hovorím pravdu, fyzično vás nikdy nenaplní. Vo vašich srdciach je vidieť túžbu. Ukazujete svoje telá, aby ste sa mohli pýtať – som dosť pekná?,“ spustil muž, čo už vytočilo aj ostatné dievčatá. „Áno, sme dosť pekné,“ povedala jedna a ďalšia muža rázne vyzvala, aby vypadol.

Loganove pobúrenie z toho, čo videl na pláži, však neopadlo ani po príchode domov. Rozhodol sa preto natočiť video. Nedalo to však ani Mii, ktorá na sociálnej sieti vystopovala Logana a natočila video, kde vysvetľovala svoj pohľad na vec. „Všetky máme nad 18, ale to ho nezaujímalo, nepýtal sa na to,“ uviedla a ukázala tiež fotku dievčat v „urážlivých“ bikinách. „Žiadna sme nemali tanga nohavičky, ale keby aj, bolo by to jedno. Bola to verejná pláž, no boli sme jediná skupinka žien, preto prišiel k nám.“

Logan vo svojom videu zase obraňoval svoje počínanie. „Len som sa chcel podeliť o svoju stránku príbehu k videu, ktoré sa o mne šíri a ktoré tvrdí, že obťažujem ženy a nadávam im. Na pláži prišiel na mňa spravodlivý hnev a odvaha Ducha Svätého postaviť sa týmto dievčatám a povedať im pravdu o tom, že čo majú na sebe, nie je vhodné pre oči 6 a 9-ročného chlapca. To, že som odmalička vystavený pornografii, ma zničilo, a preto vo mne prepukol hnev, že musím ochrániť oči mojich synov. Nebudem sa nikomu ospravedlňovať. Naďalej budem stáť popri pravde a slove Božom,“ povedal vo videu a dodal, že ženy by nemali hľadať svoju hodnotu v telesnej kráse.