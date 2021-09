Teroristi útočili na dvojičky už 8 rokov pred 11. septembrom: Ako hodnotí atentát bezpečnostný analytik?

Nielen Spojené štáty, ale aj svet si v týchto dňoch pripomína tragické udalosti z 11. septembra 2001.

Presne pred 20 rokmi sa stali USA terčom najkrvavejších teroristických útokov vo svojich dejinách, pri ktorých zahynulo takmer 3000 ľudí z 93 krajín a približne 6000 utrpelo zranenia.

Islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili v štyroch dopravných lietadlách na ciele v Spojených štátoch. Dve lietadlá narazili do budov Svetového obchodného centra (World Trade Center, WTC) v New Yorku, tretie do budovy Pentagónu vo Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia.

Nebol to však prvý teroristický útok na známe dvojičky v New Yorku. Teroristi na ne zaútočili už osem rokov predtým. K prvému bombovému útoku na Svetové obchodné centrum došlo 26. februára 1993, keď v žltej dodávke zaparkovanej v podzemnej garáži pod Severnou vežou vybuchla 600-kilogramová nálož. Zabila šesť ľudí a viac ako tisíc ich zranila.

Bombový útok vo februári 1993, za ktorým bola al-Káida, vykonali šiesti islamskí radikáli. Jeden z nich, Chálid Šajch Muhammad, stál neskôr aj za plánovaním teroristických útokov z 11. septembra 2001.

"Druhý útok na Svetové obchodné centrum v New Yorku sa zaraďuje medzi samovražedné teroristické útoky, kde zbraňou boli lietadlá. Usmernené boli na ciele v New Yorku, aby sa tým dosiahla vysoká ničivá úroveň pri náraze lietadiel na zvolené ciele, ktorej základom boli veľké množstvá leteckého benzínu. K úspechu teroristického útoku prispelo aj nedostatočné zhodnotenie existujúcich informácií a ich skoordinovanie," povedal pre TASR bezpečnostný analytik Jozef Klavec.