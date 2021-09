Taliban brutálne mučil dvoch zadržaných novinárov: Ohavné, čo im vykonali

Oznámil to vo štvrtok šéfredaktor investigatívnych novín Etilaat Roz, píše agentúra Reuters. Zakladateľ a šéfredaktor spomenutých novín Zakí Darjabí na sociálnych sieťach zdieľal fotografie dvoch reportérov, na ktorých je vidieť obrovské červené podliatiny na chrbte a nohách jedného z nich, pričom druhý utrpel podobné zranenia na ramene a rukách. Na obrázkoch, ktorých pravosť overila agentúra Reuters, mali obaja muži na tvári modriny a rezné poranenia.

Two journalists working for Afghanistan's Etilaatroz newspaper said they were covering protests in Kabul when the Taliban detained and beat them. https://t.co/VU94CMU2F8