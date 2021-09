V synovom oku si všimla zvláštny fľak: Rozhodla sa konať, začal sa boj s časom!

Nebyť jej pozorného oka, všetko mohlo byť úplne inak. Milujúca mama svojho synčeka Rydera už odmalička rada a často fotila, aby si uchovala tie najkrajšie spomienky. Keď sa zahľadela na jednu z fotiek, začala mať zvláštny pocit.

Ako uvádza portál The Sun, 42-ročná mama Andrea Temarantzová si na fotke jej vtedy 3-mesačného synčeka všimla niečo zvláštne.Andrea z Arizony v USA si pôvodne myslela, že to je len zlým fotoaparátom v telefóne, a preto požiadala svojho manžela Joeyho, aby jej zaobstaral lepší. Nepomohlo to a zvláštne svetlo v jeho očku bolo ešte výraznejšie. Materský inštinkt ju donútil konať a zalarmovala ich lekára.

V januári 2016 bol Ryder, ktorý má Downov syndróm, poslaný na vyšetrenie k dvom odborníkom. Lekári si zavolali jeho mamu, ktorej museli povedať zdrvujúce správy. Podľa nich bolo svetlo v oku jasným znakom, že má chlapček nádor. „Keď sa mi oči naplnili slzami, spýtala som sa, či to je rakovina. Lekár povedal, že ma v ten istý deň odporučí k inému špecialistovi. Volala som manželovi z parkoviska s plačom,“ spomína na hrozivé okamihy Andrea.

3-mesačného chlapčeka vyšetrili špecialisti, ktorí potvrdili najhoršie.V Británii je každoročne diagnostikovaných asi 50 prípadov.

Našťastie, rakovina sa nerozšírila ďalej. Liečba bola komplikovanejšia, pretože Ryder má Downov syndróm a chemoterapia by ho vystavila vyššiemu riziku vzniku leukémie. Ak sa choroba zachytí včas, retinoblastóm sa často dá úspešne liečiť. Andrea bola odhodlaná urobiť čokoľvek, aby zachránila svojho chlapčeka. Podarilo sa jej nájsť v New Yorku lekára, ktorý bol schopný uskutočniť liečbu oka nazývanú intraarteriálna chemoterapia.

„Je to spôsob dodávania koncentrovaných dávok lieku zabíjajúceho rakovinu priamo do postihnutej oblasti oka. Prejdú jeho tepnou hore okolo jeho srdca a vložia mu to priamo do oka,“ opisuje liečbu svojho syna Andrea. A tá bola úspešná. Ryder mal síce opuchnuté oko a kvôli liekom prišiel o mihalnice, avšak malý, teraz už 5-ročný bojovník, zákernú rakovinu porazil.

Andrea teraz vyzýva všetkých rodičov, aby kontrolovali na fotkách oči svojich detí. Keby nebola všímavá, mohlo to dopadnúť omnoho horšie.