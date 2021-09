Žena vyhrala v lotérii šialenú sumu, zničilo jej to život: Tragédia 8 rokov po nadobudnutí miliónov

Niet pochýb, že výhra v lotérii dokáže zmeniť ľudský život na nepoznanie. Zažila si to aj Margaret, ktorá pred 8 rokmi vyhrala v lotérii šialené milióny!

Ako uvádza portál Daily Mirror, Margaret Loughreyová, ktorá bola v tom čase nezamestnaná, si kúpila svoj víťazný žreb v roku 2013. „V utorok som odišla z domu, pretože som počula, že inzerujú nejakú prácu a chcela som sa o ňu uchádzať. Išla som teda do kariérneho centra a vytlačila som si žiadosť o zamestnanie. Po ceste domov som si kúpila žreb,“ povedala o svojom osudovom dni Margaret. Ani vo sne jej nenapadlo, že sa z nej stane milionárka!

„V stredu som vstala o siedmej ráno a pustila som televíziu. Mala som zvláštny pocit, tak som skontrolovala svoje čísla a oni tam boli. Bola som v šoku a musela som to skontrolovať desaťkrát. Vyšla som von do zadnej záhrady a chvíľu som tam sedela, než som sa vrátila a znova som čísla skontrolovala,“ opisuje nezabudnuteľné chvíle.

Vyhrala 27 miliónov libier, čo je v prepočte takmer 32 miliónov eur. Mnohí by sa potešili a peniaze by si užívali plnými dúškami, avšak Margaret už po roku priznala, že jej výhra v lotérii zničila život. Priznala, že jej v roku 2019 zostalo len 5 miliónov libier a že sa stala obeťou mnohých krádeží. „Pokiaľ budem žiť, nikdy nebudem mať pokoj. Aj keby mi nezostal ani cent, nebudem. Mrzí ma, že som vyhrala v lotérii. Samozrejme, že áno. Predtým som bola šťastná. Som ľudská bytosť a len mi to zničilo život,“ povedala pre médiá.

V čase svojho víťazstva žila pani Margaret na dávkach vo výške 62 libier (72 eur) týždenne a od výhry rozdávala svoje peniaze ľuďom v núdzi. Jej život však postihlo množstvo nešťastí a Margaret mala kvôli peniazom veľké problémy. V auguste 2015 jej bolo nariadené vykonávať komunitné práce za útok na taxikára mimo jej domu. „Bola silne intoxikovaná po požití veľkého množstva alkoholu,“ odznelo na súde.

Margaret 8 rokov po víťazstve obrovských miliónov 2. septembra náhle zomrela. Po príchode záchranných zložiek do jej domu mohli skonštatovať len je smrť, pričom polícia uviedla, že smrť Margaret Loughreyovej nepovažuje za "podozrivú", ale na zistenie príčiny úmrtia bude vykonaná pitva. Žena údajne žila sama v oblasti Ballycolman v severoírskom Strabane.