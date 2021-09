Turecký minister obrany sa obul do Grécka: Kritika snov o rozšírení teritoriálnych vôd

Turecký minister obrany vo štvrtok zopakoval, že jeho krajina nikdy neprijme žiadne snahy Grécka o rozšírenie jeho teritoriálnych vôd v Egejskom mori, pričom akékoľvek pokusy Atén v tomto smere označil za „prázdne sny“.

Počas sympózia v Istanbule sa Hulusi Akar zároveň vyjadril, že Turecko bude naďalej pokračovať v snahách o hľadanie nerastného bohatstva v oblastiach východného Stredomoria, na ktoré majú podľa neho nárok Ankara a tureckí Cyperčania.

Susedia a zároveň členovia NATO Grécko a Turecko sa dlhodobo sporia pre teritoriálne nároky v Egejskom mori i práva na energetický prieskum vo východnom Stredomorí. Napätie opäť vzplanulo vlani, keď Ankara vyslala prieskumné plavidlo do vôd, ktoré považujú za svoje Gréci a Cyperčania.

„Budeme pokračovať v našich aktivitách v oblastiach, kde nám (tureckí Cyperčania) dali povolenie a kde máme práva,“ skonštatoval Akar.

Cyprus je od roku 1974 rozdelený na grécku a tureckú časť, pričom medzinárodne uznávaná grécko-cyperská vláda

Grécko zase trvá na tom, že má právo rozšíriť svoje teritoriálne vody zo súčasných šesť na 12 námorných míľ v okolí svojich ostrovov v Egejskom mori. Turecko však tento zámer, ktorý by mu zablokoval prístup do Egejského mora, dlhodobo kritizuje a vyjadrilo sa, že by ho považovalo za dôvod k vojne. V januári už grécky parlament schválil rozšírenie svojich teritoriálnych vôd pozdĺž západného pobrežia, teda na opačnej strane krajiny.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa účastníkom sympózia prihovoril prostredníctvom prednahratého videa. V ňom konštatoval, že jeho krajina ostala sama na to, aby si poradila s miliónmi sýrskych utečencov a susedné Grécko obvinil z „premrhania historickej príležitosti“ na spoluprácu s Ankarou v prípade utečencov.