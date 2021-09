Právnik odišiel z firmy kvôli obvineniam zo sprenevery: O deň neskôr prišlo k obrovskej dráme

Život plný zvratov a tragédií. Právnik Alex odišiel z advokátskej kancelárie hneď po tom, ako sa dozvedel, že je vyšetrovaný v prípade sprenevery miliónov dolárov. O deň neskôr takmer prišiel o to najcennejšie.

Ako uvádza portál New York Post, advokát z Južnej Karolíny Alex Murdaugh pracoval vo firme PMPED, ktorú založil jeho starý otec pred viac ako 100 rokmi. Firma pre médiá potvrdila, že si kvôli nezrovnalostiam najali účtovnú firmu, ktorá mala zistiť, prečo im chýbajú finančné prostriedky. Ich zamestnanec potvrdil, že nezrovnalosti v účtovníctve dosiahli milióny eur. Anonymne o prípade informoval políciu a advokátsku komoru v Južnej Karolíne.

Alex uviedol, že z firmy odchádza na rehabilitáciu po tom, ako bol účastníkom podivnej streľby, pričom mal mať zranenú hlavu. Alexov právny zástupca Jim Griffin pre Times neskôr priznal, že Alex firmu opustil kvôli finančným obvineniam. Dodal, že jeho klient vyjadril „ľútosť a smútok“.

Advokát si prešiel v živote peklom, keď 7. júna„Vraždy mojej manželky a syna viedli k tomu, že som si musel prejsť neuveriteľne ťažkým obdobím. Urobil som veľa rozhodnutí, ktoré skutočne ľutujem. Je mi ľúto všetkých, ktorým som ublížil, vrátane mojej rodiny, priateľov a kolegov. Pri rehabilitácii seba a svojich vzťahov prosím o modlitby,“ povedal Alex po tom, ako oznámil, že končí v práci.

Len o deň neskôr právnika strelili do hlavy po tom, ako mal na ulici problémy s autom. Útočníci mali strieľať z kamióna, ktorý okolo neho prefrčal. Alex bol letecky transportovaný do nemocnice v Georgii a podľa najnovších správ utrpel len povrchové strelné poranenia. Alex by mal byť v domácom liečení.