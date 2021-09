Česko nenasleduje kroky Slovenska: Prečo nebudeme očkovať deti do 12 rokov

České ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nepočíta s tým, že by umožnilo očkovanie deťom mladším ako 12 rokov.

Nebude tak nasledovať Slovensko, ktoré od štvrtka umožňuje podanie vakcíny proti covidu-19 takisto deťom od päť do 11 rokov. Novinárom v Ostrave to povedal minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO). "Pokiaľ ide o deti mladšie ako 12 rokov, tak tu sa opäť budem odkazovať na rovnaký argument: vakcína pre tieto deti v túto chvíľu registráciu nemá, a to ani u Európskej liekovej agentúry, ani u americkej FDA (Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv ) a z nášho pohľadu teda v tejto chvíli nie je dostatok dát preto, aby sme mohli vakcínu aplikovať plošne deťom mladším ako 12 rokov," uviedol minister.

Zároveň ale dodal, že ak by nejaký ošetrujúci lekár vyhodnotil v individuálnych prípadoch podanie vakcíny ako prínosné, nie je to vylúčené. "Ak by nejaký ošetrujúci lekár v rámci takzvanej aplikácie off-label, to znamená mimo ten systém registrácie, vyhodnotil, že nejaké dieťa potrebuje vakcínu ako napríklad nejako ťažko chronicky chorý pacient a podobne, tak samozrejme na svoju zodpovednosť môže tú vakcínu aplikovať. Ale znovu opakujem, je to aplikácia off-label, nie štandardná aplikácia deťom mladším ako 12 rokov, tam zatiaľ skutočne toto neplánujeme," doplnil minister.

Za nešťastné zároveň Vojtěch považuje, že niektorí lekári odmietajú deťom od 12 rokov vakcínu proti covidu-19 aplikovať. "Tak nikdy sa nemôžete vyhnúť nejakým excesom, ja som v tomto smere samozrejme niečo zaznamenal. Riešili sme to aj so zástupcami praktických lekárov pre deti a dorast, ktorí majú úplne opačný názor. Každý má nejaký názor, ale mal by sa opierať o nejaké vedecké údaje a nie šíriť dezinformácie," povedal Vojtěch. Podľa neho ministerstvo nemá informácie o tom, že by očkovanie malo u detí závažné nežiaduce účinky. "Nežiaducim účinkom sa samozrejme nedá stopercentne vyhnúť, ale ten benefit jednoducho prevažuje," mieni Vojtěch.